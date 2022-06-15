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北港武德宮陣頭鬥毆案 雲檢起訴13人

2022/6/15 11:40
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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林縣北港武德宮前廣場4月9日發生鬥毆事件，雲林地檢署今天依公然聚眾施強暴脅迫罪起訴侯姓、柯姓男子等13人；至於何姓男香客駕駛未上鎖警車衝進現場，則不起訴處分。

雲林縣北港武德宮前廣場4月9日發生進香團鬥毆事件，上百名陣頭分持棍棒互相追打，場面混亂，最後一輛警車衝進現場，才平息衝突。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，經查來自嘉義縣與彰化縣的雙方成員在今年4月9日分別前往雲林縣北港鎮武德宮參加進香活動，活動期間，彰化縣成員在武德宮前廣場施放鞭炮時，燃及嘉義縣的神轎頂端。

雙方一言不合發生口角，雙方成員由廟宇內、牌樓旁、廣場周遭匯集至武德宮前廣場，繼而引發肢體衝突。

警方在第一時間將侯姓、柯姓男子等人帶回北港警分局，檢方諭令新台幣3萬到10萬元不等金額交保。至於何姓男香客到案後稱，看見警方進入武德宮廣場壓制暴亂場面，基於善意，才會駕駛停放廣場外未上鎖的警車進廣場，用意是要隔開雙方信眾以平息紛爭。

雲林地檢署承辦檢察官蔡少勳經檢視現場監視器畫面及證據，並傳訊相關人等。今天偵查終結，依公然聚眾施強暴脅迫罪將侯姓、柯姓男子等13人提起公訴，至於何姓男香客因不構成犯罪要件，不起訴處分。

雲林地檢署強調，檢、警對聚眾鬥毆零容忍，不法之徒切莫以身試法，任意滋事，檢方對違法者必從嚴究辦，以維護法治社會秩序，懲治不法行為。（編輯：謝雅竹）1110615

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