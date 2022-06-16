不滿中時以曠職等理由解僱 記者求復職勝訴確定

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（中央社記者蕭博文台北16日電）中國時報陳姓記者不服公司以他曠職、臉書文章洩漏業配營業秘密等理由解僱，提起訴訟。一、二審均判雙方僱傭關係存在，中時須補發薪資，案經最高法院駁回上訴確定。

陳姓記者提起訴訟主張，中時於民國106年5月間將他調為編輯，還在勞資爭議調解不成立後，以他連續曠職3天、故意散布不當言論，違反工作規則情節重大為由終止僱傭契約，請求確認僱傭關係存在、補發薪資。

中時抗辯，陳姓記者不聽指示進辦公室開會，為經營管理必要並兼顧培訓多元人力才調職，且陳男在臉書發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」文章洩漏營業秘密，又連續曠職3天，才合法終止契約。

一審台北地方法院判陳姓記者勝訴，雙方僱傭關係存在，中時必須自解僱日即106年6月3日起，按月給付約新台幣5萬餘元薪資，至陳男復職日止。

案經中時上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，即使雇主為維持經營秩序，必須對違反紀律的勞工施以調職，但採取的方式不可逾越必要程度。

二審指出，陳男未依要求進辦公室開會，但綜觀工作群組對話內容，可見主管管理方式情緒化，對陳男上班時間、請假方式做出與先前不同的要求，而陳男反應平和，持續提出工作成果，難認調職符合相當性原則。

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二審認為，難以認定陳男有連續曠職3天情事，而中時主張陳男的文章洩漏業配客戶名單、業配金額及經營資訊，但這些資料是否屬於營業或職務秘密不無疑問，中時也未證明受何損害，難以認定陳男已違反工作規則「情節重大」，以此終止契約並不符法律規定。

二審仍判決雙方僱傭關係存在、中時應補發薪資，案經最高法院日前駁回中時的上訴，全案確定。（編輯：李錫璋）1110616