台中港尾溪釣客疑撿釣竿落水 警消救起送醫不治

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台中市賴姓男子17日上午前往西屯區港尾溪釣魚，疑因下水撿拾釣竿時不慎落水，消防局獲報將他救起，送醫急救後仍宣告不治。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月17日

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市賴姓男子今天上午前往西屯區港尾溪釣魚，疑因下水撿拾釣竿時不慎落水，消防局獲報將他救起，送醫後仍傷重不治，意外原因仍待警方調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，上午11時44分獲報指，西屯區台灣大道四段一處砂石場旁邊，疑有男子溺水，派遣協和及西屯分隊，出動消防車3輛、救護車1輛，與消防人員17人前往搶救。

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消防人員表示，到場時發現離岸邊約2至3公尺處，疑似有1名男子浮在水面，經救上岸時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，由救護車送往澄清醫院中港院區，急救後仍宣告不治。

台中市警察局第六分局告訴中央社記者，經初步調查66歲賴男，今天前往西屯區港尾溪潮洋一號水匣門前釣魚，疑似下水撿拾釣竿時不慎落水，送醫搶救不治，現場岸上留有死者衣物，意外原因仍待調查釐清。（編輯：黃世雅）1110617