划船銅牌高中生日月潭訓練 疑湖邊泡水消暑溺斃

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國立水里高級商工職業學校划船隊一名劉姓男學生19日隨隊在日月潭月牙灣水域訓練，結束訓練後休息時，疑因天氣炎熱在湖邊泡水卻溺斃；劉男特地從外地來求學以利加入划船隊，今年更獲全中運團體賽銅牌，突然離世讓師生難過。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年6月19日

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）水里商工划船隊一名劉姓男學生今天在日月潭結束訓練後，疑天氣熱在湖邊泡水卻溺斃；劉男特地從外地來求學以利加入划船隊，今年更獲全中運團體賽銅牌，突然離世讓師生難過。

國立水里高級商工職業學校划船隊一名劉姓男高一生今天隨隊在日月潭月牙灣水域訓練，結束訓練後休息時，疑因天氣炎熱而在湖邊泡水，沒想到就自水面消失，隊友發現趕緊通報師長及報案，消防隊找到劉男時已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫宣告不治。

南投縣消防局今天上午獲報指出，魚池鄉日月潭有人員溺水，派出國姓、日月潭、玉山、碧興、草屯、魚池分隊趕往救援，潛水人員根據學生指述在落水點附近搜尋，不到半小時便在水中發現劉姓學生，拉上岸後已無生命徵象，送往埔里基督教醫院搶救無效。

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據了解，劉男住台中市、家境一般，原本練田徑運動，但因水里商工船艇隊成績很好，學校招生時，劉男特地從田徑轉戰划船運動，希望闖出另一片天空，而他的努力也沒白費，與隊友參加今年全國中等學校運動會，在「高男組划船四人雙槳」項目順利拿下銅牌佳績。

校方表示，劉男即將升高二，也具一定水性，當時訓練結束，隊員陸續上岸，教練船仍在水域戒護，劉男在岸邊泡水，想不到發生溺水，目前家屬已趕抵醫院處理後事，對於船艇隊劉姓學生落水經搜救送醫急救無效離世，大家哀痛不已，將協助家屬共度難關。（編輯：陳仁華）1110619