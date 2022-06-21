桃園男子住處改造槍枝 刑事局中打逮人送辦

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（中央社記者蘇木春台中21日電）桃園市范姓男子涉嫌在住處改造槍枝，刑事局中打獲報循線將他逮捕，並查扣多把改造槍支及改造工具，他辯稱喜歡玩生存遊戲才會改槍、未販賣。警詢後，警方將范男依法送辦。

刑事警察局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心，簡稱中打）第五隊今天告訴中央社記者，日前獲報在桃園市擔任保全工作的34歲范姓男子有私自改造槍械的行為，經蒐證後與新北市警察局土城分局、桃園市警察局中壢分局等單位共組專案小組偵辦。

案經專案小組蒐證完備後，6月15日前往范男位於桃園市中壢區的住處埋伏守候，一見范男出現立即上前將他逮捕，並在范男住處查扣改造手槍2枝、土造長槍1枝、子彈5顆，以及改造槍枝工具1批等贓證物。

專案小組除在屋內查扣改造槍枝外，並發現范男家中陳列多把空氣槍。他供稱，平時喜歡玩生存遊戲，才會改造槍枝，否認販賣槍枝牟利。

警詢後，警方將范男依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，並擴大追查是否有范男所改造的槍枝流入市面。（編輯：戴光育）1110621