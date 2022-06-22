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台中警員涉外洩個資給詐團 檢方偵辦後聲押

2022/6/22 12:17
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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市警察局第二分局林姓警員，今年3月間涉嫌用警用電腦，查詢被害人資料後外洩給詐騙集團，台中地檢署偵辦後，今天依貪污等罪嫌向法院聲請羈押林男。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠今天告訴中央社記者，林姓警員經檢察官偵辦後，認定涉嫌將被害人個資外洩，涉犯貪污、洩密罪及違反個資法等罪嫌，複訊後認為被告有串供之虞，今天上午向法院聲請羈押。

檢方昨天指揮調查局中部地區機動工作站等單位，前往台中市警察局第二分局文正派出所，及林男的住處搜索，並將林男及證人共2人帶回偵辦，昨天晚間將林男移送台中地檢署。

檢警查出，台中第二警分局今年3月間，偵辦一件虛擬貨幣詐騙案時，查獲詐騙案涉案人持有被害人詳細個人資料，但警方卻發現偵辦詐騙案前，林姓警員曾使用警用電腦查詢該被害人的資料，懷疑是林員洩密，因此進行偵辦。

台中第二警分局今天發布新聞稿表示，警方今年3月間偵辦案件過程發現，有員警疑涉洩密案件，經主動調查後於5月間先以違反個人資料保護法、刑法瀆職等罪移送台中地檢署偵辦。

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警方指出，昨天上午由檢察官率員對該員警執行搜索，於住處查扣相關證物，追查有無涉及其他不法。涉案的林姓警員一畢業便分發到文正所，目前從警資歷近4年，將針對林員近期調閱的民眾資料進行比對，調查是否有其他洩密案件。

警方表示，二分局查獲相關資料後，即主動調查移送並由檢方指揮後續偵辦，全案相關案情尚待釐清，將依檢察官指揮全力偵辦，秉持毋枉毋縱立場。（編輯：黃世雅）1110622

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