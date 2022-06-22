內湖警員詐嫌犯20萬元認罪和解 二審判緩刑

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（中央社記者劉世怡台北22日電）台北市內湖分局偵查隊胡姓偵查佐因辦案結識林姓嫌犯，得知林姓嫌犯不想被觀察勒戒，謊稱可幫忙處理，詐得20萬元。二審考量胡男認罪還錢且和解，今改判2年，緩刑5年，可上訴。

士林地檢署起訴書指出，台北市政府警察局內湖分局胡姓偵查佐偵辦販毒案，透過監聽得知林姓嫌犯曾購買毒品施用，民國109年7月間實施搜索後，將林姓嫌犯移送新北地檢署偵辦，並互加通訊軟體LINE聯繫。

林姓嫌犯去年初收到觀察勒戒通知，即透過LINE聯繫胡姓偵查佐，探詢是否可以不要觀察勒戒、罰錢即可；胡姓偵查佐佯稱可幫忙處理，於新北市三峽區與林姓嫌犯見面並收下新台幣20萬元現金。

胡姓偵查佐為取信林姓嫌犯，事後不斷佯稱事情辦好了、給上頭5萬元；但林姓嫌犯仍於去年3月間遭警逮捕執行觀察勒戒，4月間勒戒完畢後始終無法找到胡姓偵查佐才知受騙。

檢方起訴胡男後，一審依公務員利用職務機會詐取財物罪，判處3年6月，褫奪公權2年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理今天宣判，依公務員利用職務機會詐取財物罪，判刑2年，緩刑5年，須參加法治教育10場次。可上訴。

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二審指出，審酌胡男於行為時為29歲，且從警近10年，本應知悉其職司協助偵查犯罪，應以廉潔公正為第一要務，卻僅因家中經濟壓力龐大，即利用職務機會詐取財物，不僅造成被害人財物損害，也損及國家公務員廉潔端正形象。

二審考量，胡男犯後已坦承犯行，除自動繳回犯罪所得 20萬元外，另與被害人達成和解，共返還被害人21萬 5000元，用以彌補被害人損害，也獲得諒解，被害人 表示同意給予緩刑。（編輯：張銘坤）1110622