新莊火鍋店砍殺案 8嫌12小時全落網

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市新莊區民安西路某家火鍋店昨晚8時30分用餐時間竟發生8名惡煞闖入持刀棍砍殺2人案，市長侯友宜怒稱，「一個都逃不掉」，警方連夜偵辦，8嫌12小時全落網。

警方表示，涉行凶的8人疑因新台幣2萬元債務糾紛，昨天在用餐時間持刀棍闖入火鍋店，朝22歲胡姓男子、31 歲蕭姓男子一陣揮砍，犯後搭4輛車逃逸。

警消獲報到場發現胡男左腰有達14公分及左手掌有長約3公分刀傷，蕭男則頭部有2處長達12公分傷口，血流如注，嚇壞店內其他用餐客人及店外路人，經送亞東醫院急救開刀縫合，已無生命危險。

案發後，侯友宜臉書貼文表示，新北治安不容挑釁，「嫌犯居然因糾紛在眾目睽睽下鬧事傷人，我在第一時間就要求新北警察立即出動，務必迅速逮捕嫌犯歸案，新莊警分局與市刑大也立刻成立專案小組，鎖定犯嫌車號，迅速在凌晨1時就逮捕其中嫌犯，並鎖定其餘嫌犯，一個都逃不掉」。

侯友宜今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會時接受媒體提問時重申，犯罪零容忍，全力捍衛人民安全，全力打擊犯罪，絕不手軟。

新莊分局表示，因時值用餐時間，故造成民眾恐慌，警方案發後立即成立專案小組，追緝涉案犯嫌，初步了解雙方疑有財務糾紛，經調閱監視器並掌握特定對象，連夜已攻堅逮獲7名20多歲男子。

新莊分局表示，經積極追緝在逃29歲郭姓男子，專案小組在今天上午8時左右就鎖定郭男並前往逮人，直到10時才帶回警局偵訊。詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。（編輯：方沛清）1110626