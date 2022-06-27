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首頁 / 社會

男農地手拉電線觸電身亡 雇主賠153萬改判緩刑

2022/6/27 17:52
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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）林男在農地種植山藥，雇用許男負責灌水採收，許男工作時用手拉開電線時觸電身亡，林男一審簡易判決被依過失致死罪判刑6月，後來與許男家屬和解賠償153萬，二審改判5月、緩刑2年。

根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，家住彰化縣的林男於農地種植山藥，在農地鋪設電線安裝抽水馬達，以便抽水灌注農地進行採收，另雇用許男進行灌水採收山藥工作。

林男將電線鋪設在含水農田時，未使用整條電線，也未把以絕緣膠帶纏繞數段電線的連接處架高，導致電線漏電，許男去年7月光腳在農地工作，因水管與電線交疊導致妨礙灌注作業，用手拉開纏繞水管的電線時觸電，送醫不治。

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林男遭彰化地檢署檢察官依刑法過失致死罪起訴，一審判處有期徒刑6個月，林男以已和許男家屬和解，賠償新台幣153萬元為由，提上訴請求法院輕判，一審判決因此遭撤銷，彰化地方法院重審。

彰化地院法官審酌被告坦承犯行且已與告訴人、被害人家屬達成和解，並全數給付完畢賠償金之犯後態度，告訴人也表示對於緩刑及刑度都無意見，因此依刑法過失致人於死罪，判處有期徒刑5月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，緩刑2年。（編輯：陳仁華）1110627

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