恩恩爸：盼CDC公布新北市府提供時序 能釐清真相

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（中央社記者王鴻國新北28日電）民進黨立委林楚茵公布並質疑「18:37恩恩已經在ICU病房全力救治」時序表，遭新北市長侯友宜嚴詞駁斥。恩恩爸表示，CDC有必要說明恩恩送醫本來時序，有助釐清真相。

新北市中和區兩歲童恩恩染疫亡，恩恩父親尋找救護過程「消失的81分鐘」真相，引發各界關切。立委林楚茵在臉書公布時序表示，「新北市政府提供給指揮中心的疫調資訊，這完全就是說謊！明明19:21才上救護車，為何會通報指揮中心18:37就在ICU救治？」

新北市長侯友宜被問到這個問題嚴詞駁斥說「張冠李戴、混淆視聽、胡說八道」；新北市衛生局指出，衛福部長陳時中4月16日於中央流行疫情指揮中心記者會公布的男童送醫時序，就是新北市提供給指揮中心的資料，當中根本沒有「18:37男童在ICU」的時序。

恩恩爸昨天深夜在政論節目中受訪表示，他對林楚茵委員公布的時序表，看了也是一臉狐疑，心中認知是新北市衛生局提供兩種版本的時序表給CDC（衛生福利部疾病管制署），CDC有必要說明並釐清恩恩送醫的本來時序問題。

恩恩爸指出，1922和CDC應把橫向通聯和時序表提供出來，這是他在5月27日依政府資訊公開法所要求應包含提供的資料，1922和CDC公布這些資訊有助釐清真相。

他還說，這跟政治口水沒有關係，不需要加油添醋，只要把新北市衛生局提供給他們的時序版本交出來給他，畢竟這已是事實，更是一條人命。（編輯：陳彥鈞）1110628