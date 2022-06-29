柔道童遭重摔致死1週年教練判9年 黃母將提上訴

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市7歲黃姓男童遭何姓柔道教練多次重摔昏迷，住院70天後不治，今天是他去世滿1年，台中地院上午判處何男9年徒刑，黃母無法接受，「1條生命只值9年嗎？」將上訴。

台中市7歲黃姓男童在民國110年4月間因遭教練連續重摔昏迷，顱內出血昏迷，收治加護病房治療，住院70天後，因血壓、心跳持續下降，110年6月29日晚間9時在父母同意下拔管，宣告不治。

台中地檢署檢察官偵辦，認為何姓教練涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人對兒童傷害致重傷罪嫌起訴，男童不治後，檢方再對何男追加起訴傷害致死罪。

台中地方法院審理後，認為何男是犯成年人故意對兒童傷害致人於死罪，何男沒有柔道教練證仍擔任道館的柔道教練，訓練時不尊重黃童的自由表意權及免遭體罰的權利，為使黃童服從他的訓練指示，以不當訓練行為傷害黃童導致去世，黃童親人蒙受失去親人痛苦，何男犯後態度始終否認犯行，未與黃童父母和解，處有期徒刑9年，可上訴。

對此，黃童媽媽接受媒體聯訪表示，對判決無法接受，孩子生命都沒了卻只判9年，何男犯後至今毫無悔意，在法庭上不斷撒謊，甚至污衊孩子，指稱孩子精神有疾病，會自殘撞柱子、玻璃，才導致傷勢嚴重，他的錯只是沒讓孩子休息，把過錯全推給往生的孩子。

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黃媽媽指出，何男開庭時曾說，因媒體的大肆渲染，他活到70歲人生變黑白，「我失去孩子，我的痛苦是什麼？情何以堪」，他從頭到尾一點反省都沒有，孩子才7歲就被傷害致死，判了9年中間再假釋，兒子的生命算什麼。

她說，判了幾年也喚不回孩子的生命，從頭到尾只在乎公平正義，何男犯後態度惡劣，至今一句道歉都沒說過，沒辦法接受，孩子最後承受心靈、身體的痛楚，一條生命只值9年，沒辦法接受，收到判決書後將和律師討論，一定會上訴。（編輯：陳仁華）1110629