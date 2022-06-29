防癌之母莊淑旂積欠贈與稅 士林分署將拍賣土地

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法務部行政執行署士林分署29日表示，防癌之母莊淑旂因生前積欠贈與稅，尚有新台幣1400萬元罰鍰未清償，其所遺留的士林區至善路保護區土地將拍賣。（士林分署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年6月29日

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（中央社記者蕭博文台北29日電）行政執行署士林分署今天表示，防癌之母莊淑旂因生前積欠贈與稅，尚有新台幣1400萬元罰鍰未清償，其所遺留的士林區至善路保護區土地，將於7月5日的123全國聯合拍賣日拍賣。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，本次拍賣會將拍賣一輛黃牌重機，另與士林地方檢察署合作，拍賣一名組織犯罪條例案被告名下的黑色保時捷休旅車。

士林分署說，黑色保時捷休旅車2014年出廠，至今年6月間未積欠任何罰單及稅費，車況及外觀維持良好，價格親民，保證物超所值。

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不動產方面，士林分署表示，將拍賣三芝龍巖真龍殿納骨塔位2個（含土地及使用權）及淡水宜城有限公司納骨塔位22個（含土地及使用權），尚有防癌之母莊淑旂所遺留位於台北市士林區至善路的保護區土地1筆，面積達8120平方公尺，底價新台幣1500萬元。

士林分署指出，莊淑旂生前積欠贈與稅未繳，經執行後目前仍有衍生的罰鍰1400萬餘元未清償；本次拍賣的土地產權清楚，雖劃歸為都市計畫土地的保護區，仍可依法作有限度利用，公告一出詢問度高，出乎意外。（編輯：方沛清）1110629