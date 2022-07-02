高雄離奇車禍 8車追逐槍戰釀自撞路樹15人落網

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高雄市楠梓區日前發生自撞路樹車禍，且現場彈殼、子彈散落一地，警方追查發現是兩派人馬談判演變成8車追逐槍戰，循線陸續逮捕15人到案，並查扣長槍2把、短槍1把、子彈20發等證物。（高雄市楠梓警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月2日

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄楠梓區發生自撞路樹離奇車禍，警方到場未見人影，只看到周邊子彈、彈殼。經追查發現是兩派人馬談判演變成8車追逐槍戰，今天陸續逮捕15人到案，依槍砲等罪送辦。

高雄楠梓區寶溪南街與清豐六路口6月27日發生一起離奇車禍，警方到場僅發現一輛自撞路樹白色自小客車，且現場彈殼、子彈散落一地，因事有蹊蹺，楠梓警分局與刑警大隊共組專案小組，並報請橋頭地檢署指揮偵辦。

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高雄市政府警察局楠梓分局今天晚間發布訊息指出，經調閱周遭監視器，訪問附近居民說法，終於查出是一名連姓男子前往酒店消費時，與店內一名女服務生前男友周姓男子發生口角，雙方事後在臉書互嗆相約談判。不過因當天其中一方人多勢眾，雙方展開共8輛車持槍追逐戰，過程中甚至對空鳴槍示威，進而演變成自撞路樹，又怕警方介入而鳥獸散的離奇車禍。

警方經抽絲剝繭以車追人，這兩天陸續策動連男等15人到案，初步調查雙方人員並無大礙。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。檢方複訊後聲押連男和周男，3人諭令交保候傳，10人則限制住居。另查扣長槍2把、短槍1把、子彈20發，之後將溯源追查槍枝來源。（編輯：張銘坤）1110702