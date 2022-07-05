新北女檢不正訊問 遭判罰俸10個月約百萬元確定

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（中央社記者劉世怡台北5日電）新北地檢署檢察官顏汝羽涉對被告不正訊問等，懲戒法院一審認顏汝羽情緒控管不佳等，判罰款10個月的月俸，約百萬元，她不服提上訴。懲戒法院二審今天駁回上訴，全案確定。

顏汝羽於民國107年間偵辦竊盜案件時，對被告說「我從剛剛就覺得你謊話連篇」等語；同年偵辦一起過失傷害案時，以不正方式訊問被告，試圖迫使被告做認罪的陳述及撤回調查證據的聲請。

顏汝羽也被控於「檢察官論壇」中撰文公開批判律師。另外，顏汝羽不滿某律師於庭訊時遲到入庭，影響開庭進行，發函給當事人及這名律師，文中對律師的專業能力多所指摘。

檢察官評鑑委員會認為，顏汝羽不正訊問及未謹言慎行部分，違反辦案程序規定及檢察官倫理規範，情節重大，有懲戒必要，今年1月間決議依法官法規定，報由法務部移送職務法庭審理，並建議申誡處分。

懲戒法院職務法庭一審審理後，認為檢評會建議的「申誡」處分太輕，因為顏汝羽的違失行為並非是偶發的單一事件，而是根源於她情緒控管不佳、思想偏激執著、易怒、無法調適工作壓力，以致辦案方式與裁量權行使常有不當，橫生枝節，而衍生職務上或職務外不必要風波與困擾，並使案件當事人對司法產生負面觀感。

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一審在去年11月間判處顏汝羽罰款，其數額為現職月俸給總額10個月。顏汝羽不服提起上訴，由懲戒法院職務法庭二審審理，今天駁回上訴。全案確定。

二審指出，原審依據顏汝羽此件違反規定程度、所生影響及行為後的態度，兼衡她勇於任事、坦白認錯及此件發生於她甫擔任檢察官而經驗不足等，而認定並未達「不具檢察官之適任性」，判處罰款，為適法裁量。（編輯：戴光育）1110705