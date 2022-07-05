聯新張煥禎逃漏稅案 二審認罪補繳部分稅獲緩刑

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（中央社記者劉世怡台北5日電）桃園市聯新國際醫療集團總院長張煥禎涉逃漏稅，一審遭判3年4月徒刑。二審期間，張煥禎坦承全部犯行，已補繳部分年度稅金，獲判2年徒刑，緩刑5年，須付公庫500萬元。可上訴。

全案緣於，張煥禎涉嫌指示醫院彭姓財務處長協助逃漏個人所得稅，彭女隨即向醫院盧姓女員工商議借用帳戶，並取得盧女銀行帳戶、印章等，作為張煥禎逃漏稅的人頭帳戶，彭女及另一名林姓會計也提供個人帳戶，協助逃漏稅。

一審判決指出，彭女與林女在2007至2016年間，8次指示院內不知情員工將醫院每日非健保項目的部分現金收入，轉至非醫院的金融帳戶、處所，再由彭女將上開現金收入，從張煥禎經營醫院個人執業所得稅用途帳戶資訊中剔除，總計逃漏稅超過新台幣4億元。

一審考量，張煥禎在桃園地區經營醫院對在地醫療服務貢獻良多，且熱心公益，因此酌情判張煥禎應執行3年4個月徒刑；彭女、林女及盧女等人，各判2年、1年及6個月不等徒刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判，改判張煥禎2年徒刑，緩刑5年，須支付公庫500萬元，上法治教育課3場；彭女、林女及盧女等人，各判1年8月、10月及4個月不等徒刑，均獲緩刑。

二審指出，張煥禎等4人均於審理時坦承犯行，本案逃漏稅的動機是因壢新醫院當時並非醫療法人，所得稅額必須適用張煥禎個人之高額所得稅率，無法適用一般營利事業所得稅率而起，張煥禎已繳清部分年度欠稅。

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判決指出，張煥禎經營壢新醫院等醫療事業體，於疫情期間支援桃園國際機場邊境防疫採檢、醫療後送等任務，承擔社會責任，張煥禎等人持續進行現階段醫療照護及防疫工作；合議庭認為4人經此偵、審程序，均知所警惕，而宣告緩刑。

這起逃漏稅案，在認罪協商階段還牽扯出前法務部長邱太三、前桃園地檢署檢察長彭坤業疑涉關說案，事發後邱太三與彭坤業相繼辭職、調離。監察院就此關說疑案立案調查，曾經召開彈劾案審查會，邱太三、彭坤業均彈劾未通過。（編輯：李錫璋）1110705