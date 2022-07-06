北市兒童消防營將登場 7/13起網路報名

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）因應暑假到來，台北市消防局今天表示，「台北市111年消防營」8月2日起登場，預計將舉辦12梯次，並保留120個名額給弱勢團體，7月13日起開放網路報名至22日下午4時截止。

眾所期待的「台北市111年消防營」即將登場，消防局發布新聞稿表示，為提供兒童暑假期間學習防災常識技能的園地，今年規劃8月2日至19日於內湖區的防災科學教育館舉辦，共計12梯次，且其中3梯次為親子日，開放家長報名陪同小朋友一同學習。

同時，活動報名日自7月13日上午10時起至7月22日下午4時截止，全程免費，且採網路報名方式，但若報名額滿就會提前截止。

消防局說，活動期間參與對象為設籍於北市或就讀於北市各國小一至四年級學童，年級以110學年度為認定標準；若非設籍北市或就讀北市國小學童者，需父或母或監護人至少一方設籍北市。

此外，活動將保留120個名額提供給低收入戶或中低收入戶家庭兒童，以及兒童福利機構等弱勢團體，並採專線電話報名方式（02-28855766轉22）。

考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，消防局表示，活動因應防疫政策，參與學童必須至少完成1劑疫苗施打，參與親子日的家長則須完成3劑疫苗，若無法提供上述疫苗證明者，則需提供2天內快篩陰性證明。

消防局提到，「台北市111年消防營」活動規劃，上午由消防人員針對火災通報技巧、地震應變、「視訊119」、「全民守護者」、「台北市防災APP」及「台北防災立即go」電子書等知識進行教導，同時藉由煙霧體驗、地震體驗、CPR+AED體驗等活動，讓學童親身理解防災知識。

活動下午則進行防火作戰趣味遊戲競賽，以防災常識技能為元素設計的團康活動，讓小朋友在玩樂中對防災常識技能有更深刻認識，成為自救助人的消防小尖兵。

由於每年報名人數踴躍，消防局提醒，家長們於網路開放時間儘早報名，以免向隅，另若活動期間遭逢颱風、水災或疫災等災害而無法辦理時，將會以電話另行通知。（編輯：方沛清）1110706