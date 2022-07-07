更多編輯台推薦新聞：
COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點
生活

親友接機釀BA.5家庭群聚 指揮中心提醒消毒通風5重點

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男子超商搭訕性侵女客 陳其邁：暴力犯罪零容忍

2022/7/7 10:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄37歲李姓男子5日凌晨在鳳山某間超商內當眾隨機搭訕性侵一名女性客人後逃跑，數小時後重返超商偷竊被逮。高雄市長陳其邁對此表示，暴力犯罪零容忍，會加強警方在超商巡邏。

陳其邁今天出席「大港閱冰」系列活動開跑記者會，會前接受媒體聯訪表示，警方第一時間偵破案件，將加強警方在超商等熱點的巡邏，對任何暴力犯罪絕對零容忍、絕對無法接受，會讓市民擁有安全的生活環境。

檢警調查，37歲無業李男5日凌晨2時進入鳳山區某間超商，搭訕獨自坐在座位區女客人未果，李男竟強行拉扯女子衣服、褲子、內褲，超商店員發現後立刻報警，李男卻趁隙將女子拉到旁邊以手指性侵得逞，經在場店員跟客人嚇阻，李男才倉皇逃離現場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不料，李男3小時後又返回超商，竊取1瓶麥香紅茶和1包口香糖，超商店員通知警方到場逮捕；但李男仍不配合，出拳攻擊員警致擦挫傷，員警以辣椒水制伏，帶回所內調查。經檢方複訊，認為李男涉犯妨害性自主罪嫌重大，且在公眾處所隨機針對不認識路人犯案，有反覆實施犯罪之虞，6日向高雄地方法院聲押獲准。

此外，柯志恩昨天在臉書（Facebook）發文，表示自己碰上停電，體會到「高雄的停電問題已到了刻不容緩的地步」，媒體詢問陳其邁看法；對此，陳其邁沒有回應，僅強調今天要來介紹高雄的冰品。（編輯：陳仁華）1110707

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族