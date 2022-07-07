男子超商搭訕性侵女客 陳其邁：暴力犯罪零容忍

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（中央社記者曾以寧高雄7日電）高雄37歲李姓男子5日凌晨在鳳山某間超商內當眾隨機搭訕性侵一名女性客人後逃跑，數小時後重返超商偷竊被逮。高雄市長陳其邁對此表示，暴力犯罪零容忍，會加強警方在超商巡邏。

陳其邁今天出席「大港閱冰」系列活動開跑記者會，會前接受媒體聯訪表示，警方第一時間偵破案件，將加強警方在超商等熱點的巡邏，對任何暴力犯罪絕對零容忍、絕對無法接受，會讓市民擁有安全的生活環境。

檢警調查，37歲無業李男5日凌晨2時進入鳳山區某間超商，搭訕獨自坐在座位區女客人未果，李男竟強行拉扯女子衣服、褲子、內褲，超商店員發現後立刻報警，李男卻趁隙將女子拉到旁邊以手指性侵得逞，經在場店員跟客人嚇阻，李男才倉皇逃離現場。

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不料，李男3小時後又返回超商，竊取1瓶麥香紅茶和1包口香糖，超商店員通知警方到場逮捕；但李男仍不配合，出拳攻擊員警致擦挫傷，員警以辣椒水制伏，帶回所內調查。經檢方複訊，認為李男涉犯妨害性自主罪嫌重大，且在公眾處所隨機針對不認識路人犯案，有反覆實施犯罪之虞，6日向高雄地方法院聲押獲准。

此外，柯志恩昨天在臉書（Facebook）發文，表示自己碰上停電，體會到「高雄的停電問題已到了刻不容緩的地步」，媒體詢問陳其邁看法；對此，陳其邁沒有回應，僅強調今天要來介紹高雄的冰品。（編輯：陳仁華）1110707