南橫公路過彎自撞山壁翻車 5大學生爬出脫困

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）北部5名大學生前往台東遊玩後，回程行經南橫公路前往台南途中，疑精神不濟且不熟路況，導致經過彎道時自撞山壁當場翻車，所幸5人皆自行爬出未受傷，警方協請吊車拖吊下山。

高雄市政府警察局六龜分局今天上午新聞稿指出，21歲張姓北部大學生日前與4名同學相約從南迴公路前往台東遊玩，回程時選擇南橫公路準備前往台南。

不過，因南橫公路蜿蜒曲折，加上張男不熟路況，在行經桃源區台20線臨105便道22.5公里處彎道時竟直撞山壁，車輛應聲翻覆，所幸車上5人皆未受傷自行爬出脫困。

轄區六龜分局員警到場對張男酒測，無酒精反應，研判疑因長途駕車精神不濟導致自撞，警方在場疏導交通聯繫拖吊車到場拖吊後，現場恢復交通順暢。

公路總局第三區養工處甲仙工務段指出，南橫全線開通至今，交通事故多以A3車禍（無人受傷事故）為主，主要事故原因為車輛輕微擦撞，及中午過後下山車輛車速過快，並於轉彎處越線擦撞為主。

甲仙工務段呼籲，南橫公路路幅不寬，且山路蜿蜒，遊客行經時務必耐心依速限行駛，欣賞南橫美景，勿超速開快車。若趕時間往返，建議通行南迴公路。（編輯：郭諭儒）1110709