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嘉縣香品工廠大火燃燒10小時 1消防人員受傷送醫

2022/7/13 08:41（7/13 08:51 更新）
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嘉縣一家香品工廠12日晚上8時多發生火警，火勢猛烈至13日早上6時才撲滅。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月13日
嘉縣一家香品工廠12日晚上8時多發生火警，火勢猛烈至13日早上6時才撲滅。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月13日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉義縣民雄一家香品工廠昨晚8時多發生火警，火勢到今天早上6時才撲滅，燒了10小時，工廠內無人受困，但救火過程1名消防員臉部被消防水柱打到臉送醫無大礙，起火原因調查中。

嘉義縣消防局發布新聞訊息，昨晚8時46分接獲民眾報案於民雄鄉山中村牛斗山附近發生香品工廠火警，立即派遣民雄、双福、嘉太、新港、大美、祥和、水上及太保等8個分隊各式消防車輛前往搶救。

消防局表示，由於鐵皮廠房存放大量金紙，一度火勢猛烈，昨晚10時許將火勢控制，一直到今天早上6時17分才完全撲滅，燃燒面積約200坪，目前還有3個分隊在現場留守。

消防局勤務中心告訴中央社記者，救火過程中1名消防員被消防瞄子噴出的水柱打到臉部受傷，送嘉義榮民總醫院救治，人無大礙已返家休息，起火原因調查中。（編輯：張芷瑄）1110713

嘉縣一家香品工廠12日晚上8時許發生火警，嘉義縣、市消防人員皆出動前往救援，火勢至13日早上6時才撲滅。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月13日
嘉縣一家香品工廠12日晚上8時許發生火警，嘉義縣、市消防人員皆出動前往救援，火勢至13日早上6時才撲滅。（嘉義縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年7月13日
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