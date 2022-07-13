除涉殺女友 陳修將給友人施用一粒眠毒品判刑3月

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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）時任76行者召集人的陳修將涉殺女友，也被檢警查出在汽車旅館內將一粒眠粉末毒咖啡包無償轉讓給黃姓友人當場施用，陳修將坦承犯行，彰化地院依違反藥事法判處徒刑3月。全案可上訴。

以公益形象走紅的陳修將懷疑22歲胡姓女友與男性友人有染，去年10月間，陳修將看到胡女滑手機，以為她與男性友人聯絡，涉嫌抓著胡女頭部往地板、床鋪猛砸，造成胡女不治，彰化地方檢察署去年12月依殺人罪起訴，檢方認為陳修將無悔意，建請法官從重量刑。

檢警偵辦期間，進一步發現陳修將投宿汽車旅館期間，將「一粒眠」毒品無償轉讓給黃姓友人施用，彰化地方檢察署偵查終結，依違反藥事法提起公訴。根據彰化地方法院刑事簡易判決書，被告陳修將經訊問後自白犯罪，改依簡易程序審理，法官認為陳修將明知是偽藥而轉讓，判刑3月。

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彰化地檢署起訴書指出，陳修將明知硝甲西泮（一粒眠）為毒品危害防制條例第2條第2項第3款規定的三級毒品，並經公告為管制藥品，未經核准擅自製造者，即屬藥事法第20條第1款所稱偽藥，非經許可，不得轉讓。

檢察官查出，陳修將基於轉讓偽藥犯意，去年10月13日晚間到隔天凌晨之間，在彰化縣一家汽車旅館房內，將含有硝甲西泮的一粒眠粉末毒咖啡包，無償轉讓給黃姓友人當場施用，案經彰化縣警察局溪湖分局報告彰檢偵辦，陳修將坦承犯罪事實，且與黃姓友人證述大致相符。（編輯：陳仁華）1110713