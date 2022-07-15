不滿房租竟殺二房東 男子遭判無期徒刑定讞

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（中央社記者蕭博文台北15日電）施姓男子不滿房租過高，多年後藉故約出房東，明知出面的只是二房東，卻因病對殺人行為產生固著，仍持刀殺死二房東。二審判處施男無期徒刑，案經最高法院昨天駁回上訴定讞。

歷審判決指出，施姓男子為亞斯伯格症患者，於民國101年就讀台中市某大學時，在校外向黃姓男子租屋；施男自認每月新台幣3500元租金過高，持續累積不滿情緒，相隔數年仍未釋懷，萌生殺人意念。

106年8月間，施男打電話佯稱欲租屋想約出黃男，卓姓女二房東輾轉接聽，與施男相約帶看房間。施男明知出面的二房東並非當年黃姓男房東，仍因自閉症類群障礙症患者的行為固著現象，對殺人想法與行為產生固著，而固著於殺人行為的完成。

施姓男子在屋內趁二房東介紹房間之際，持短刀朝二房東猛刺至少30刀，導致二房東心臟、肺臟、肝臟等多處出血而倒地死亡，淡黃色上衣則被鮮血染成紅色；施男犯後變裝到一中街逛街，企圖混淆行蹤，翌日即遭警方拘捕。

施男坦承與二房東素不相識、無冤無仇，但就是覺得當天要完成殺人計畫才下手；一審台中地方法院依殺人罪，判處施男無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。二審認為，施男患有亞斯伯格症，但鑑定顯示行為時的辨識力與控制力均無異常，考量施男行為凶殘、惡劣，但尚未達應與世永久隔離程度，仍判處無期徒刑，褫奪公權終身。

二審指出，施男犯行屬「情節最重大之罪」，但仍應考量施男本身的個別情狀，來決定是否量處死刑。

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二審認為，「亞斯伯格症」（與一般自閉症及其他相關病症，合併成為自閉症類群障礙症）患者，具有行為固著現象，因此施男當天即使明知出面的是二房東，仍做出與殺害原房東動機不符或不相干的行為；施男心中雖有悔意，但因障礙難以表達，不能據此認定毫無悔意。

二審依精神鑑定報告等資料，認為自閉症類群障礙症患者若能予以適當教育，仍有改變可能，因此推測施男仍有矯正教化可能性，判處無期徒刑適當且符合比例原則。（編輯：方沛清）1110715