網路交友推外約俱樂部詐術 北部男遭騙近9萬

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）暑假網路交友小心有詐，刑事局今天表示，近來有歹徒利用網路交友手法結合提供按摩或俱樂部活動購買約會券等方式行騙，北部一名22歲男子因此財損新台幣8萬8800元。

刑事局今天發布新聞稿表示，暑假到來，許多人喜歡流連網路世界交友或玩遊戲，但有些歹徒常藉網路交友App相約按摩或援交，看似新奇實則為詐騙手法，讓許多不知情的民眾落入詐騙圈套，甚至還會接到自稱黑道的威脅手段，最終落得人財兩空。

北台灣從事資訊業的22歲王姓男子日前在網路社群平台上看到標題「我和一群姊妹經營外約俱樂部」貼文，隨後被歹徒邀請加入LINE暱稱「撲克皇后影兒」的帳號為好友，聲稱可介紹王男進撲克俱樂部體驗。

「撲克皇后影兒」網友還向王男佯稱可先購買各式約會券或過夜券，例如約會券5小時8000元，過夜券12小時1.8萬元、A梅花套餐含約會券3張1.88萬元、J紅磚套餐含約會券3張及過夜券1張計3.68萬元、Q紅心套餐含約會券6張及過夜券2張計5.88萬元，或K黑桃套餐含約會券8張及過夜券4張計8.8萬元。

信以為真的王男便透過LINE下訂Q紅心套餐，並依對方指示完成網路轉帳到指定帳戶，但王男之後依約到精品旅館時卻未見對方現身，此時「撲克皇后影兒」網友又傳訊假稱老闆和股東們要求先付押金5萬元（會事後退款），王男經協議後再支付3萬元押金。

不料，「撲克皇后影兒」又要求王男網談見面約會事宜，他萌生退意要求退款，但苦等半個月仍未收到錢，才知歹徒先前所傳退款交易明細圖為造假資料，這才驚覺遭詐且財損8.88萬元。

另有一名20歲劉姓女業務於上週在網路交友軟體認識暱稱「nn0206」的女網友，對方聲稱其為酒店公關並相約見面，但劉女在會面前卻接到自稱女網友的主管來電，佯稱為免後續有問題，要求劉女須先購買3.9萬元遊戲點數作為保證金。

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依約照辦的劉女將從超商所購遊戲點數的序號、密碼翻拍給對方後，竟接到自稱黑道「南哥」來電並傳送砍人影片恐嚇，要求劉女持續購買保證金且要抵押車子付款等，若不配合將對其家人不利，待劉女駛車至車行抵押時，經車行老闆提醒才察覺被詐騙，前後購買9筆遊戲點數、總財損3.9萬元。

刑事局提醒，網路交友詐騙為老手法，歹徒除在網路社群或論壇置放美女、帥哥照片吸引被害者，還透過交友App傳送影像、聲音及文字內容，假稱可提供交友、約吃飯或按摩等服務以詐財，甚至還包裝成俱樂部活動購買約會券等方式誘騙民眾嘗鮮，民眾若遇可疑為詐騙情況，可撥打24小時「165反詐騙專線」諮詢。（編輯：李錫璋）1110717