女山友水漾森林扭傷 直升機難吊掛輪流背負下山
2022/7/17 16:57
（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）阿里山鄉水漾森林昨天一名女登山客扭傷腳，今天上午救援隊接觸到傷患申請直升機吊掛，因雲層太厚吊掛受阻，只能輪流背負下山，估午夜前抵杉林溪會館搭救護車送醫。
嘉義縣消防局發布新聞訊息，昨天下午4時46分接獲報案，登山健行團一行21人行經阿里山鄉水漾森林，其中一名女性（約60歲）左腳踝扭傷無法行走請求救援，待在水漾森林堰塞湖出水口營地過夜。
消防局告訴中央社記者，接獲報案後即派遣阿里山、三和分隊人車前往救援，救援隊含5名消防員、1名警察、2名林務局員工，昨晚抵達南投杉林溪會館，今天上午5時整裝出發前往水漾營地，9時13分接觸到傷患。
消防局表示，救援隊申請直升機進行吊掛救援傷患，但因高空雲層太厚，直升機經盤旋嘗試穿越雲層未果只能先行返航台中清泉崗基地，放棄吊掛。
消防局指出，救援隊員只能輪流背負傷者下山，可能到午夜才能抵達杉林溪會館，由南投消防局派救護車協助送醫。傷患意識清楚、左腳踝紅腫疼痛，無失溫及生命危險。（編輯：陳仁華）1110717
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