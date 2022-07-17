犬隻飼養問題起衝突 男遭鄰居鐵棍擊頭身亡

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市平鎮區中豐路山頂段今天下午發生一起凶殺案，湯姓男子與邱姓男子疑因飼養犬隻問題發生衝突，邱男憤而拿起鐵棍重擊湯男頭部，送醫搶救不治，警方獲報逮捕邱男父子送辦。

桃園市警察局平鎮分局平鎮派出所副所長林明信下午接受媒體聯訪表示，這起命案發生在下午2時40分許，50歲湯男因家中飼養米克斯犬，常遭住對面的52歲邱男檢舉犬隻吠叫妨害安寧，兩人因此長期有嫌隙，湯男今天酒後去找邱男理論，兩人一言不合大打出手。

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林明信說，兩人發生激烈肢體衝突，初步調查，邱男隨手拿起放在一旁的鐵棍重擊湯男頭部，邱男父親隨後也拿著掃帚加入戰局，鄰居見3人扭打成一團趕緊報警，警方獲報到場發現，湯男因頭部大量失血倒地不起，緊急送醫急救，仍在下午4時許宣告不治。

林明信指出，警方當場逮捕行凶的邱姓父子依殺人罪嫌送辦，至於邱姓父子的行凶動機及湯男致命傷部分，警方已報請檢察官及法醫相驗後才能釐清。（編輯：李錫璋）1110717