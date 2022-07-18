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天熱沙灘戲水 澎湖東吉嶼1男子溺水不治

2022/7/18 16:40（7/18 16:56 更新）
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澎湖3級離島的東吉嶼港區內18日發生一起遊客溺水意外，蕭姓男子因遲未上岸，友人前往尋找時，發現他漂浮在港區水面上，警消等協助救援，並緊急送東吉衛生室急救，仍告不治。（望安分局提供）中央社 111年7月18日
澎湖3級離島的東吉嶼港區內18日發生一起遊客溺水意外，蕭姓男子因遲未上岸，友人前往尋找時，發現他漂浮在港區水面上，警消等協助救援，並緊急送東吉衛生室急救，仍告不治。（望安分局提供）中央社 111年7月18日
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（中央社澎湖縣18日電）炎炎夏日戲水最消暑、澎湖3級離島的東吉嶼港區內，今天發生一起遊客溺水意外，全案由檢警處理中。

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警方調查，來自南投的46歲蕭姓男子，昨天與友人一同前往南方四島旅遊，今天上午在東吉嶼港區沙灘戲水游泳時，發生溺水意外。由於蕭男遲未上岸，友人前往尋找時，發現他漂浮在港區水面上，包括警方、岸巡、遊客、東吉管理站等單位都協助救援，並緊急送東吉衛生室急救，仍告不治。

澎湖海巡隊原本接獲第13巡防區通報馳往救援後送本島，惟因蕭男急救無效不治，家屬僱請漁船運送大體至馬公，交由檢警相驗。（編輯：黃世雅）1110718

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