新手背工完成戒茂斯任務 返回途中離奇失蹤

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）首次出任背工任務的30歲林姓男子，15日完成戒茂斯山運補，下山返回時離奇失蹤，山友和台東消防局搜尋多日無所獲。

30歲阿美族林姓男子原來在台東縣池上鄉擔任廚師，這個月改行當背工（高山協作員），15日首次出任務，和4名背工運補物資到戒茂斯山下的溪谷營地，未料回程途中失蹤。

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台東縣警察局關山大隊長廖昱眾接受中央社記者電訪表示，關山大隊16日凌晨接到通報，立即組隊上山協尋，並優先尋找附近峽谷地區，在坍方處申請直升機空勘碎石坡，都未發現林男，目前每天都排1組協尋隊，進原始林中尋找，該山社背工及民間搜救隊也都到場協尋。

廖昱眾表示，林男當天任務是將物資背到溪谷營地後折返，從溪谷營地到南橫公路的登山口約4小時路程，且路線清楚，不知道為何會失蹤，他最後斷訊的地方已經過了戒茂斯山，研判從山頂下坡要到登山口處失蹤。（編輯：黃世雅）1110719