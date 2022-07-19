國3北上17.9K南深路段 8車連環撞釀5傷

國道3號北上17.9公里處19日上午11時許發生嚴重交通事故，警方到場發現，案發地點共計有8車連環撞，包括1輛砂石車和7輛汽、貨車，造成5人受傷，意識都清楚且無生命危險。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年7月19日