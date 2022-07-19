國3北上17.9K南深路段 8車連環撞釀5傷
2022/7/19 14:26（7/19 14:44 更新）
國道3號北上17.9公里處19日上午11時許發生嚴重交通事故，警方到場發現，案發地點共計有8車連環撞，包括1輛砂石車和7輛汽、貨車，造成5人受傷，意識都清楚且無生命危險。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年7月19日
（中央社記者黃麗芸台北19日電）國道3號北上17.9公里南深路路段今天上午11時許發生嚴重交通事故，1輛砂石車和7輛汽、貨車連環撞，占用3車道造成嚴重回堵，共計5人受傷，國道警察已排除狀況，肇因待查。
國道公路警察局第九大隊上午11時41分接獲台北市110轉報，指國道3號北向17.9公里南深路路段發生多車交通事故，立即派遣木柵分隊巡邏車前往處理。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
警方到場發現，案發地點共計有8車連環撞，包括1輛砂石車和7輛汽、貨車，造成5人受傷，意識都清楚且無生命危險。
由於事故車輛占用3車道，使得後方車輛無法通行，造成嚴重回堵，警方立即啟動交通疏導作為，於中午12時許先開放內側車道通行，緊接著再開放中線通行，並於近下午1時許完全排除現場狀況，全線開放通行。全案相關肇事原因，警方正在調查釐清中。（編輯：方沛清）1110719
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。