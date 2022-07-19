花蓮砂婆礑溪戲水生悲 父為救2名女兒溺斃

來自桃園張姓男子與家人19日到秀林鄉砂婆礑溪戲水，11歲與8歲的女兒落入深水區，危急情況下入水救援，2女都成功脱險，但他卻溺水，警消獲報到場搶救並送醫，仍不治。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月19日