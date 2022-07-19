花蓮砂婆礑溪戲水生悲 父為救2名女兒溺斃
2022/7/19 21:15（7/19 21:30 更新）
來自桃園張姓男子與家人19日到秀林鄉砂婆礑溪戲水，11歲與8歲的女兒落入深水區，危急情況下入水救援，2女都成功脱險，但他卻溺水，警消獲報到場搶救並送醫，仍不治。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月19日
（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）來自桃園張姓男子今天與家人到花蓮秀林鄉砂婆礑溪戲水，發現11歲與8歲的女兒落入深水區，立即入水救援，2女成功脫險，但張男卻溺水，警消到場搶救送醫，仍宣告不治。
警方調查，43歲張姓男子一家人4大4小（3男5女），今天上午11時許到秀林鄉砂婆礑溪戲水，下午1時許張男發現2個女兒不慎落入深水區載浮載沉，情急之下，立即下水救援，2名女童成功脫離險境，但張男卻溺水。
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花蓮縣消防局表示，下午1時44分接獲報案，立即派員搶救，到達現場時，溺水者已經被拉到岸上，正在由現場民眾進行CPR（心肺復甦術），消防人員立即接手進行高級心臟救命術，並由高級救護技術員給予患者CPR、插管、急救藥物等，由救護車送往花蓮慈濟醫院急救，下午2時51分，院方宣告急救無效。
花蓮縣消防局長林文瑞表示，在野外溪流、湖泊戲水時，應熟記戲水安全注意事項，並避免至危險水域戲水，而且戲水時每人均應配置救生衣、救生圈、以及相關具有一定浮力的救生器材，避免溺水事件發生。（編輯：謝雅竹）1110719
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