年底九合一大選 花檢已接獲10多件賄選情資

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）年底將舉行九合一大選，花蓮地檢署檢察長蔡宗熙今天指出，已接獲10多件情資，包括現金買票及送禮等，已展開偵查作為，呼籲民眾勇於檢舉賄選行為，最高獎金新台幣500萬元。

花蓮地檢署今天結合花蓮高分檢舉辦反賄選啟動記者會，宣示打擊賄選決心，公布反賄選專線0800-024-099、03-8230159，若提供相關情資查獲候選人涉賄，檢舉獎金從50萬元至500萬元不等，查獲預備賄選也可領取該層級1/2檢舉獎金。

蔡宗熙接受媒體聯訪指出，已接獲10多件情資，有現金買票、送禮、疑似暴力及不法手段介入選舉的案件，已實施監控等偵查作為。

蔡宗熙指出，檢方結合調查站、警察機關分區查察，接下來針對高度可能賄選的候選人指派專責檢警調專組盯人，盼能及早採取行動，根絕賄選。

花蓮高分檢檢察長洪培根也說，檢察機關一體齊心反賄選，基層選舉是民主展現，希望藉由公平公正方式選出好的人為民眾服務，要杜絕賄選讓選舉更乾淨。（編輯：謝雅竹）1110721