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中科三期七星園區環評案 居民為健康興訟勝訴

2022/7/21 18:56（7/21 19:52 更新）
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圖為后里農民許金水（前左1）與里長馮詠淮（前右2）等人15日於台北高等行政法院開庭前召開記者會說明興訟請求撤銷環評處分。（中央社檔案照片）
圖為后里農民許金水（前左1）與里長馮詠淮（前右2）等人15日於台北高等行政法院開庭前召開記者會說明興訟請求撤銷環評處分。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北21日電）環保署通過中科三期七星園區環評後，居民不服提告，請求撤銷環評處分。法院今天認為，沒對園區廠商煙道排放的全部致癌化學物質對人體健康造成風險做完整評估，判居民勝訴，可上訴。

全案緣於，中科三期七星園區，由科技部中部科學園區管理局編製第二階段環評書初稿，由科技部於民國105年7月22日轉送環保署審查，環保署於107年11月6日公告審查結論為通過第二階段環評審查。居民、農民們不服，提起訴願遭決定駁回後，提起本件行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分。

台北高等行政法院審理期間，居民及農民受訪主張，相關環評未評估「農民用水影響」、「異丙苯」等致癌物質，有里長罹患肺腺癌，且既有污染源已超過環境負荷，中科導致的健康風險也尚未釐清，後來又進駐新的廠商，先前的健康風險評估根本不夠。

法院今天判居民、農民們勝訴，撤銷訴願決定及原處分。可上訴。

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法院指出，評估書就空氣污染物的排放量推估及危害性鑑定，未將意外洩漏時可能產生的排放量，納入運作過程中經過設備可能產生的排放量後，一併予以評估結果，已與相關規定不合。

法院表示，評估書對於后里區居民增量終身致癌風險評估結果，難認其對七星園區廠商煙道排放的全部致癌化學物質對人體健康造成之風險，已做了完整評估，環保署就此項健康風險評估結果予以認可，並處分公告通過，有基於不完全資訊作成判斷的瑕疵。（編輯：張銘坤）1110721

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