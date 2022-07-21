中科三期二階環評遭撤銷 環團：史上首宗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北21日電）中科三期二階環評案於2018年通過，但因農業用水被排擠等相關問題，當地農民與環團提出行政訴訟，北高行今天判居民勝訴。環團表示，這是台灣第1件遭法院撤銷的二階環評案。

環保署通過中科三期七星園區環評後，居民不服提告，請求撤銷環評處分。台北高等行政法院今天認為，沒對園區廠商煙道排放的全部致癌化學物質對人體健康造成風險做完整評估，判居民勝訴，可上訴。

由環境權保障基金會及環境法律人協會、后里當地居民共同提出的「中部科學工業園區第三期發展區（后里基地－七星農場部分）開發計畫環境影響評估報告書審查結論環評撤銷案」在今天獲得勝訴判決。

環境權保障基金會台中辦公室主任鍾瀚樞告訴中央社記者，中科三期於2018年通過二階環評，但環評過程仍引發農業水權、健康風險評估，以及未確實評估零方案等爭議，居民最終決定提出救濟，台北高等行政法院今天宣判居民勝訴，為台灣第1件二階環評撤銷訴訟的勝訴判決。

鍾瀚樞指出，提出訴訟的理由主要包含，在國際間需要進行健康評估的項目卻未在環評中審查；另外要求開發單位提出的風險評估方案也未落實；此外園區發展排擠到農業用水，但這部分卻很難在現有的環評制度中被看見。

鍾瀚樞進一步說明，水資源對於農業而言很難以被取代的，雖然現在有其他再生水的系統，但一來高耗能，二來也不一定能為農業所用；而農業用水可以在自然中循環，但工業用水卻無法，都造成當地農民的擔憂。

鍾瀚樞說，當地農友得知消息後一則以喜、一則以憂，雖然開心能獲得勝訴，但由於本案在一階環評時就曾被判決撤銷，當時國科會仍然以「停工不停產」為由繼續營運，擔心若主管機關提出上訴，「不知道還要再拖多久」。

環保署綜合計畫處表示，由於目前尚未收到法院判決書，未能得知詳細內容，因此暫時無法回應，後續行政流程也需要再評估。

據環境法律人協會資料，中科后里七星農場園區開發案環評訴訟，一連拿下環評訴訟中3項第一。首先，中科一階環評通過後，經「台北高等行政法院96年訴字1117號」判決撤銷，是台灣史上第1件環評遭行政法院撤銷的案件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其次，由於國科會「停工不停產」、環保署倉促審查，第2次環評訴訟經台北高等行政法院主動提出和解方案，勸諭雙方和解，雙方經過多次協商，於2014年達成訴訟上和解，寫下環評案件行政機關與人民達成和解的先例。

最後，本案在2018年通過二階環評，但過程仍引發農業水權、健康風險評估，以及未確實評估零方案等爭議，今天台北高等行政法院再次宣判民團勝訴，為台灣第1件二階環評撤銷訴訟的勝訴判決。（編輯：陳政偉）1110721