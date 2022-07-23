廚餘棄置淡水國有地 清運業者判刑1年4月

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（中央社記者蕭博文台北23日電）張姓男子未領有廢棄物清除、處理許可文件，卻受新北市淡水區3個社區委託清運廢棄物，將廚餘棄置於國有土地。士院考量張男曾犯相同罪名卻不知悔改，日前判刑1年4月。

士林地方法院判決書指出，張姓男子於民國107年間即因非法處理廚餘廢棄物遭警查獲，最後獲法院宣告緩刑2年確定，卻不知悔改，自109年8月至111年1月間，接受3個社區委託清運廚餘。

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判決提到，張姓男子收集廚餘後，直接載運到由財政部國有財產署北區分署管理、位於新北市淡水區淡海路附近的國有土地上堆置，案經新北市政府環境保護局接獲檢舉前往稽查，由警方移送士林地檢署偵辦起訴。

承審法官考量，張男再次非法從事廢棄物清理業務，有害公共環境衛生，並審酌環保局人員證稱今年1月稽查時發現現場堆置廚餘桶約60桶，張男也坦承尚未將土地回復原狀，依廢棄物清理法的非法清理廢棄物罪，判處有期徒刑1年4月，犯罪所得新台幣2萬元沒收。仍可上訴。（編輯：張芷瑄）1110723