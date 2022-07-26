詹江村指陳柏惟賺紅錢挨告 二審仍判賠償20萬元

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（中央社記者劉世怡台北26日電）桃園市議員詹江村在網路直播時指稱當時擔任基進黨發言人的陳柏惟「賺紅錢」，陳柏惟提告求償，一審判詹江村須賠新台幣20萬元。二審今天駁回上訴，維持原審判決。可上訴。

二審台灣高等法院公布新聞資料指出，審酌詹江村言論的侵害情節、兩造身分地位、經濟情形等情形，認定原審判詹江村賠償新台幣20萬元，應屬適當。

全案緣於，詹江村在民國108年8月間在YouTube直播時指稱陳柏惟「賺紅錢」、「阿共好不好舔」、「你是當共幹」等，並搭配舔、含等不雅動作，經陳柏惟提告後，桃園地檢署依公然侮辱罪、加重誹謗等罪嫌起訴詹江村。

刑事部分，一審法院認定，詹江村所言「賺紅錢」部分，消息來源是一名吳姓網友，但爆料內容是吳姓網友的「猜測」，吳姓網友也坦承爆料動機是「對陳柏惟無故辭退我的私仇」，可見爆料內容可能有所偏頗與不公。

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一審指出，詹江村構成誹謗罪2罪事實明確，事後未能和解，判應執行拘役80天，得易科罰金；案經上訴，二審台灣高等法院駁回上訴，仍判拘役80天，得易科罰金8萬元確定。

民事部分，陳柏惟求償新台幣300萬元，詹江村應移除影片等。一審判詹江村應賠償20萬元，以及移除影片；陳柏惟就部分提起上訴，請求再給付180萬元，並須登報道歉；詹江村也不服一審判決，提起上訴。二審由台灣高等法院審理。（編輯：李亨山）1110726