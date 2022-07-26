台籍女子在印度控鄰居性侵 警方迅速逮捕嫌犯

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（中央社記者林行健新德里26日專電）一名旅居印度德里首都圈的台灣籍女子日前控告一名印度籍男子性侵，印度警方已將這名男子逮捕。

印度媒體「論壇報」（The Tribune）昨晚報導，受害女子現年53歲，自2017年開始即已居住在德里衛星城市古爾岡（Gurugram）。

報導說，警方最近接獲這名台籍女子的報案，立即採取行動，同日逮捕了涉嫌性侵的29歲印度籍男子。

古爾岡警方稱，兩人是鄰居，大約在6個月前認識，嫌犯在以結婚為前提的情況下與這名台籍女子發生關係，但後來卻避不見面，且封鎖台女的手機號碼。

嫌犯已坦承與台籍女子發生關係，現被印度警方控以性侵罪，若罪名成立，最低可被判處10年有期徒刑，最高則為無期徒刑。

另方面，中華民國駐印度代表處在得知此事件後，已於第一時間主動聯絡台女表達關切，並持續追蹤案情發展，提供必要協助。

去年底，駐印度代表處也接獲國人聲稱被性侵的求助電話，當時立即派遣法務秘書及移民署秘書陪同前往警局報案。

印度政府自從於2012年發生大學生達米妮遭集體性侵事件之後，即大幅加強性侵案件辦理力道，從嚴懲處加害人，希望帶來遏阻效應，減少性侵事件的發生。（編輯：高照芬）1110726