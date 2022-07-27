更多編輯台推薦新聞：
鞍馬王子李智凱再進化 新動作將申請認證拚命名權
運動

鞍馬王子李智凱再進化 新動作將申請認證拚命名權

圖輯／海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標
政治

圖輯／海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

佯稱遊說促轉條例修法詐財 國民黨團主任40萬交保

2022/7/27 08:14（7/27 08:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
涉立委貪污案的郭克銘被控向建商佯稱可遊說民代修正促轉條例，北檢26日約談郭克銘、國民黨立法院黨團主任沈建億（左）等人，沈建億27日以40萬元交保。中央社記者林長順攝 111年7月27日
涉立委貪污案的郭克銘被控向建商佯稱可遊說民代修正促轉條例，北檢26日約談郭克銘、國民黨立法院黨團主任沈建億（左）等人，沈建億27日以40萬元交保。中央社記者林長順攝 111年7月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北27日電）涉立委貪污案的白手套郭克銘被控向建商佯稱可遊說民意代表修正促轉條例，藉此詐財；北檢昨天約談郭克銘、國民黨立法院黨團主任沈建億等人，今天諭知沈建億以40萬元交保。

此外，郭克銘20萬元交保，丁復華10萬元交保，是知公司高姓職員20萬元交保。

前太流公司董事長李恒隆涉嫌透過是知顧問管理公司總經理郭克銘等人行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

郭克銘在偵查中自白，台北地方法院6日判處郭男易科罰金部分有期徒刑8月；不得易科罰金部分，有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間保護管束，向公庫支付600萬元，應向指定機構或團體提供200小時義務勞務，褫奪公權2年。

檢調獲報，郭克銘涉嫌於民國105年至108年佯向建商表示可遊說民意代表修正促轉條例，讓政治受難者遺族及建商取回過去被國民黨佔有的土地，因此支付款項給郭克銘等人，涉犯刑法詐欺等罪嫌。

台北地檢署昨天指揮調查局北部地區機動工作站兵分13路搜索，並約談郭克銘、沈建億、廖國棟助理丁復華、陳姓、蘇姓建商、是知公司高姓職員等6人說明。

檢察官複訊後，今天諭知沈建億等4人交保，陳姓、蘇姓建商請回。（編輯：李亨山）1110727

郭克銘
佯稱遊說促轉條例修法詐財 國民黨團主任遭約談 郭克銘向建商佯稱遊說法案涉詐欺 檢調兵分13路搜索
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族