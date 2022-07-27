網拍誆稱專櫃正品卻賣仿冒名牌包 警查獲送辦

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（中央社記者王鴻國新北27日電）警方查獲陳姓女子涉嫌以人頭帳戶以半價網拍專櫃正品、正品代購等名牌包，結果「攏是假」，全是仿冒品，1年多來已賣出約9000件，初估不法獲利逾新台幣7000萬元。

保安警察第2總隊刑事察大隊偵查第1隊今天發布新聞稿指出，有民眾報案指稱在網路上買到仿冒名牌包等商品。經報請檢方指揮偵辦並於110年8月破獲此一詐欺案，經長期取得30多名被害人指證，日前將陳姓主嫌等7人送辦。

警方表示，經搜索陳女在新北市新店區租用的倉庫中，查扣仿冒名牌包共817件、犯罪所用手機1支及銀行存摺7本等證物。不法所得現金新台幣216萬餘元。初估仿冒品侵權市值約6500萬元。

警方表示，陳女以親友提供身分資料設立人頭銀行帳戶，以及在網路賣場開設50個網拍帳號，販售從大陸購入的仿冒名牌包，誆稱「 專櫃正品、二手正品、全新正品、正品代購、歐洲代購」等話術，以正品半價來詐騙民眾購買。

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警方清查，陳女從108年12月至110年8間共賣出約9000件仿品，從網拍平台匯入陳女銀行人頭帳戶款項統計，初估不法獲利逾7000萬元，陳女再透過化零為整方式洗錢規避司法查緝。

保二刑大偵一隊隊長張世傑表示，經長期清查連繫後，共有30多名受害者願出面指證，因此，警方日前將陳女及6名涉提供帳戶等人頭資料的親友，依詐欺、洗錢及違反商標法等罪嫌移送法辦。（編輯：李亨山）1110727