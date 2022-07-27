士林分署8/2拍賣會 推出保時捷休旅車

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（中央社記者蕭博文台北27日電）行政執行署士林分署今天表示，將於8月2日舉行123聯合拍賣會，屆時將拍賣白色保時捷Macan休旅車、Lexus自小客車，另有三芝龍巖真龍殿納骨塔等不動產。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，昨天加開的拍賣會以新台幣111萬元，將士林地方檢察署囑託拍賣的BMW 4系列四門汽車順利賣出，另以9萬1000元拍定香奈兒包。

士林分署表示，8月2日登場的123聯合拍賣會將持續拍賣名車，包括台北地方檢察署因偵辦洪姓被告涉嫌詐欺案件所查扣的一輛白色保時捷Macan休旅車，車況良好、里程數僅約1萬7000公里。

此外，拍賣會另推出一輛Lexus自小客車，車齡相對較老，是以相對低價入主名車的好機會。

士林分署並指出，本次拍賣會的不動產標的側重於陰宅，包括三芝龍巖真龍殿納骨塔位共計4個（含土地及使用權）及淡水宜城有限公司納骨塔位22個（含土地及使用權），均未選位及使用過，歡迎民眾競標。（編輯：李亨山）1110727