更多編輯台推薦新聞：
影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景
政治

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄
國際

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果新聞網出售遲未定案8/9將裁員 經部：未收到交易申請
首頁 / 社會

士林分署8/2拍賣會 推出保時捷休旅車

2022/7/27 14:12（7/27 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法務部行政執行署士林分署27日表示，將於8月2日舉行123聯合拍賣會，屆時將拍賣白色保時捷Macan休旅車。（士林分署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年7月27日
法務部行政執行署士林分署27日表示，將於8月2日舉行123聯合拍賣會，屆時將拍賣白色保時捷Macan休旅車。（士林分署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年7月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北27日電）行政執行署士林分署今天表示，將於8月2日舉行123聯合拍賣會，屆時將拍賣白色保時捷Macan休旅車、Lexus自小客車，另有三芝龍巖真龍殿納骨塔等不動產。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，昨天加開的拍賣會以新台幣111萬元，將士林地方檢察署囑託拍賣的BMW 4系列四門汽車順利賣出，另以9萬1000元拍定香奈兒包。

士林分署表示，8月2日登場的123聯合拍賣會將持續拍賣名車，包括台北地方檢察署因偵辦洪姓被告涉嫌詐欺案件所查扣的一輛白色保時捷Macan休旅車，車況良好、里程數僅約1萬7000公里。

此外，拍賣會另推出一輛Lexus自小客車，車齡相對較老，是以相對低價入主名車的好機會。

士林分署並指出，本次拍賣會的不動產標的側重於陰宅，包括三芝龍巖真龍殿納骨塔位共計4個（含土地及使用權）及淡水宜城有限公司納骨塔位22個（含土地及使用權），均未選位及使用過，歡迎民眾競標。（編輯：李亨山）1110727

123聯合拍賣會
士林分署加開拍賣會 推出BMW、名牌包 台北執行分署拍賣高科磁技股票 加碼77次破紀錄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族