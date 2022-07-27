不滿被索討金錢 女子弒母後還錄影數落遭起訴

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）洪姓婦人5月和吳姓女兒要錢不成，雙方發生口角，吳女持菜刀刺向母親，更持手機拍攝母親倒臥血泊畫面，並數落母親不是，台中地檢署今天依殺害直系親屬罪提起公訴。

起訴書中指出，34歲吳姓女子和61歲洪姓母親同住在台中西屯區一棟大樓內，洪婦常向吳女索討金錢。今年5月29日下午5時，洪婦在家向吳女要錢遭拒，洪婦碎念吳女，雙方發生口角。

氣憤的吳女到廚房拿了一把菜刀，趁洪婦轉身時，持菜刀朝左後肩刺入，洪婦倒地不起。第一時間吳女未救治母親，卻持手機拍攝倒臥血泊的洪婦，口中數落洪婦長期索討金錢，接著才報案，救護人員到場時，因洪婦傷口深，經搶救後不治。

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吳女辯稱患有思覺失調症，無法控制自己行為，行凶後有為母親止血。檢察官調閱吳女的就醫紀錄，發現她罹患的並非思覺失調症。

檢方認為吳女行凶後對母親錄影，陳述心中對母親累積的憤恨不平，有明確殺人動機，未因她的精神疾病影響辨識能力，無適用減刑。遂依殺害直系血親尊親屬罪將她起訴，並建請加重其刑1/2；吳女犯案後打電話自首，則請法官審酌是否減刑。（編輯：郭諭儒）1110727