參選服務處附近車輛遭鋼珠射擊 桃警：無關選舉

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桃園市平鎮區東豐路上一輛停放路邊的保時捷汽車27日遭鋼珠彈射擊，警方調閱監視器追查，循線逮獲3名犯嫌到案，其中一人供稱是因和該保時捷有過行車糾紛，才會報復射擊。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年7月27日

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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市議員參選人陳羽凡服務處附近一輛保時捷，今天傍晚遭到鋼珠彈射擊。桃園警方表示，已逮到3名犯嫌，初步了解是因行車糾紛，案情與選舉及參選人無關。

桃園市政府警察局平鎮分局向中央社表示，今天傍晚5時許，一輛停放在平鎮區東豐路上的保時捷遭到鋼珠彈射擊，左後車窗及左側車身板金遭6顆鋼珠毀損。

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警方表示，經調閱監視器，在1小時內於平鎮區中豐路攔截圍捕3名犯嫌到案，分別為36歲的文姓男子、24歲林姓男子及20歲許姓男子；文男供稱，是因和該保時捷有過行車糾紛，才會報復射擊。

警方表示，該保時捷車主為38歲詹姓女子，詹女自稱並未與人結怨，不知道為何車輛遭開槍射擊；初步研判，整起事故與選舉及參選人無關，其餘動機和案情仍待調查，犯嫌訊後將依恐嚇、毀損等罪嫌移送法辦。（編輯：李錫璋）1110727