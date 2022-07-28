總裁批簽4286筆檔案移歸案 國民黨敗訴

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（中央社記者劉世怡台北28日電）促轉會108年做出行政處分，國民黨須將總裁批簽4286筆政治檔案移歸國家發展委員會。國民黨不服興訟。法院今天認定原處分並無違誤，判國民黨敗訴，可上訴。

促進轉型正義委員會民國108年12月3日發布新聞稿表示，這批檔案是前總統蔣中正於民國39年至64年擔任中國國民黨總裁期間，所批示由黨秘書長等相關單位主管聯名所上簽呈，由於蔣中正當時兼具政府與執政黨最高領導人雙重身分，批簽雖為政黨內部公文，但內容實質上與國防、外交、內政及司法等國家公權力的行使，及國家政策密切相關。

促轉會指出，透過蔣中正各種批示或黨務系統所上簽呈的內容，可分析威權統治時期政治、社會、政黨及個人權力運作等脈絡關係，是理解戒嚴體制及動員戡亂體制生成、運作及鞏固的重要檔案，也是威權統治時期「以黨領政」的具體證據，與政治檔案定義相符，因此被審定為政治檔案。

促轉會表示，國民黨通報的「總裁批簽」檔案共有4289筆，其中3筆在108年5月1日已經被審定為政治檔案，並已移轉至國家發展委員會檔案管理局保管；剩下4286筆，已寄出處分書，要求國民黨收到處分書30天內，應將檔案原件移歸國家發展委員會。

國民黨不服，向台北高等行政法院提起行政訴訟以及聲請停止執行。聲請停止執行部分，法院裁定駁回確定。台北高等行政法院今天就本訴部分進行宣判，判國民黨敗訴，可上訴。

此外，促轉會另於109年做出行政處分，國民黨須將總裁批簽等80份政治檔案移歸國家發展委員會檔案管理局，80份檔案分別是檔案清冊序號1至62的政治檔案原件，以及序號63至80的政治檔案。國民黨就80份政治檔案移歸處分不服興訟；台北高等行政法院3月間判國民黨敗訴，可上訴。（編輯：吳協昌）1110728