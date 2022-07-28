新北外送員1至6月交通事故192件 5死81傷

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市警局今天表示，今年1至6月外送員發生交通事故共192件，造成5死81傷，以轉彎未依規定肇事居多；外送員違規樣態除違規停車，還有逆向行駛等，今年至6月就取締了940件。

市警局交通大隊表示，依據統計，今年1至6月關於外送員的交通事故發生192件；其中，有5人死亡，比去年同期增加3人，受傷人數也有81人。

警方說，在外送員交通事故中，以熊貓Foodpanda平台發生最多，有102件、1人死亡、42人受傷；優食Uber Eats則發生71件、共3人死亡、33人受傷；其餘的外送平台也有車禍傷亡。

新北市警局交大大隊長林泰裕說，統計這些外送員車禍傷亡肇因，多是「轉彎未依規定」，有時候為搶快、搶單，未降低速度。至於外送員交通違規樣態包括違規臨時停車、違規停車、逆向行駛、行駛人行道，1月至6月共取締940件違規，疫情緩和後將持續加強執法。

市府新聞局也以新聞稿表示，響應交通部「四季交安專案－安全駕駛」，今天推出道路安全宣導短片，以微電影手法拍攝「銀髮外送員」。由充滿活力的銀髮族擔綱演出，透過詼諧有趣情節、活潑生動配樂與熱情演出，帶出銀髮外送員的糾察日常。

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新聞局說，影片結合時興的「外送員」元素，由3名年長者所組成的外送隊，身穿象徵安全的背心在馬路穿梭。只要一接收到外送單，便馬上動身前往現場，提前阻止每起可能發生意外的瞬間。

新聞局表示，影片今天於臉書Facebook「我的新北市」粉絲專頁及Youtube頻道首播，盼顛覆過往對道安宣導影片生硬的刻板印象，並讓觀眾隨劇情起伏，建立正確交安觀念，降低發生事故。（編輯：方沛清）1110728