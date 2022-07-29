女子網路兜售毒品鼠尾草 北市警逮人送辦

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（中央社記者劉建邦台北29日電）43歲李姓女子涉嫌透過網路販售鼠尾草，台北市警方今天表示，因鼠尾草有類似大麻等作用，循線逮捕李女到案，並搜出第3級毒品鼠尾草約800公克，警詢後依法把人送辦。

台北市警察局刑警大隊發布新聞資料指出，墨西哥鼠尾草主要成分為「沙維諾林A」，是一種新興影響精神物質，施用者吸入後會產生短暫但強烈類似大麻、K他命等迷幻作用，常施用恐導致精神障礙及精神分裂症狀。

警方說，近年緝毒時，發現有國內毒品人口把鼠尾草視為大麻替代品，法務部為預防濫用造成毒害，除管制進口，7月4日公告墨西哥鼠尾草及「沙維諾林A」增列為第3級毒品。

北市刑大毒品查緝中心日前執行網路巡邏，發現網路購物平台有賣家刊登販售鼠尾草、飛行草等訊息，經調查後鎖定住新北市板橋區的李姓女子涉重嫌。

警方日前赴李姓女子住處查緝，當場在住處內查扣總重796.6公克墨西哥鼠尾草、毒品分裝袋及電子磅秤等物，警詢後依違反毒品危害防制條例把人移送新北地檢署偵辦。

警方提醒，墨西哥鼠尾草已增列為第3級毒品，製造、運輸、販賣者將面臨7年以上有期徒刑及併科新台幣1000萬元以下罰鍰，勿以身試法。（編輯：張銘坤）1110729