吸金7千萬 前松山警小隊長遭判撤職

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（中央社記者劉世怡台北3日電）監察院認定，北巿前松山警分局小隊長蔡崇文與吸金集團業者共同吸金，獲利新台幣7000萬元，通過彈劾。懲戒法院日前考量蔡男在刑案偵審中坦承犯行等，判決撤職並停止任用2年。

懲戒法院指出，蔡崇文已退休，考量他行為時擔任偵查隊小隊長（警務人員），卻未能謹言慎行，竟危害金融市場秩序的安定與被害人權益，影響公眾對公務員能否謹慎任事產生高度疑慮，已嚴重損害機關及政府信譽，考量蔡男坦承犯行，判決撤職並停止任用2年。可上訴。

監察院之前通過彈劾指出，台北市警察局松山分局前小隊長蔡崇文涉嫌自民國98年7月起至105年6月2日止，貸款3100餘萬元給吸金集團的徐姓業者，自徐姓業者處獲取以2或3個月為期，月息2分的特殊超額利息，其獲利約7000萬餘元。

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監委指出，蔡崇文身為員警與不法集團掛勾，還擔任幹部介紹其他員警投資，由蔡崇文將貸款給徐姓業者可獲取特殊超額利息的不正資訊，提供給多名員警成為投資者，由投資者匯款至徐姓業者的妻舅帳戶，並獲取1個至3個月為1期，每期保證獲利2%至21%的特殊超額利息。

監委提及，蔡崇文涉及吸金案件，等於是始作俑者，監察院通過彈劾，案件移送公務員懲戒委員會。公懲會後來改制為懲戒法院。（編輯：張銘坤）1110803