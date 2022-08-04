散布普丁準備修理台灣 前新聞局長鍾琴獲裁不罰

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（中央社記者蕭博文台北4日電）前新聞局長鍾琴被控散布「普丁大帝準備修理台灣，華航長榮要損失慘重了」等謠言，遭依違反社維法移送。士院認為，貼文不實，但難認使人畏懼、影響公共安寧，日前裁定不罰。

新北市政府警察局淡水分局移送指出，鍾琴今年3月30日在Line群組散布「普丁大帝準備修理台灣，華航長榮要損失慘重了」不實訊息，影響社會安寧。

移送指出，交通部已澄清中華航空、長榮航空飛航歐洲及美加航班均未飛越俄羅斯領空，航班正常營運，並無傳言所指俄羅斯禁飛領空而大受影響的情形，因此認定鍾琴涉嫌違反社會秩序維護法散布謠言足以影響公共安寧的規定。

鍾琴向警方表示，訊息是朋友傳來的，轉傳是要讓朋友警惕，不久收到一個群友查證稱內容有誤，就立刻調整文字內容，且將原始訊息收回。

士林地方法院簡易庭裁定指出，社維法規定的謠言，除在客觀上可經由證據檢驗認定沒有事實根據而憑空捏造，主觀上也應有影響公共秩序及安寧的違序故意，並足以使聽聞者心生畏懼與恐慌，而導致公共秩序大亂，影響社會安定。

此外，若聽聞者不會心生畏懼與恐慌，且政府已即時澄清並發布正確訊息，而散布訊息者在政府澄清前的散布僅是一時好意，且無即時管道可以查證網路消息是否真實時，即因散布者缺乏危害社會秩序的真實惡意，而不應處罰。

法官認為，俄烏戰爭對世界及台灣的影響，是國人關心的議題，相關消息如有錯誤可經由政府即時發布澄清訊息，難以認定鍾琴張貼訊息時有何散布謠言的惡意。

裁定指出，雖然鍾琴貼文內容與真實不符，也難認有何已使聽聞者產生畏懼或恐慌，及影響公共安寧的情形，不符處罰的構成要件，裁定不罰。可抗告。（編輯：張銘坤）1110804