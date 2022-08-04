保時捷行駛國1太保段追撞緩撞車 駕駛輕傷送醫
2022/8/4 14:50（8/4 15:06 更新）
國道1號南下267公里處、嘉義太保路段4日發生一輛保時捷汽車疑因未注意車前狀況，撞擊行駛於內側車道的工務段緩撞車，駕駛顏姓男子僅左手腕擦挫傷送醫。（國道警察提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月4日
（中央社記者黃國芳嘉義縣4日電）國道1號南下267公里處、嘉義太保路段今天發生一輛保時捷汽車疑因未注意車前狀況，撞擊行駛於內側車道的工務段緩撞車，駕駛顏姓男子僅左手腕擦挫傷送醫，確切事故原因待釐清。
國道第四公路警察大隊今天發布新聞訊息指出，國道1號南下267公里處、嘉義縣太保路段，於上午8時左右，一輛由31歲顏男駕駛的租賃自小客車，疑因未注意車前狀況，撞擊行駛於內側車道正進行移動性撿拾掉落物的工務段緩撞車及小貨車。
嘉義縣消防局上午據報國道1號太保路段發生事故，調派救護車趕抵，現場造成保時捷汽車駕駛顏男左手腕擦挫傷，顏男自行走上救護車，隨即送醫治療。
國道第四公路警察大隊表示，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線去年因未注意車前狀態肇事共6301件，呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，避免發生事故。（編輯：陳仁華）1110804
國道1號南下267公里處、嘉義太保路段4日發生一輛保時捷汽車疑因未注意車前狀況，撞擊行駛於內側車道的工務段緩撞車，確切事故原因待釐清。（國道警察提供）中央社記者黃國芳傳真 111年8月4日
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