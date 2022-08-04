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中共軍演影響 蘇澳區漁會：3天漁損約5000萬元

2022/8/4 15:39（8/4 15:51 更新）
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受中國在台海周邊實施軍演影響，宜蘭蘇澳約有200艘漁船暫時3天不出海，漁獲經濟損失約新台幣5000萬元。圖為蘇澳漁船4日在港口整補情況。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年8月4日
受中國在台海周邊實施軍演影響，宜蘭蘇澳約有200艘漁船暫時3天不出海，漁獲經濟損失約新台幣5000萬元。圖為蘇澳漁船4日在港口整補情況。（讀者提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真 111年8月4日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣4日電）蘇澳區漁會今天表示，中國在台海周邊軍演，蘇澳當地約有200艘漁船暫時3天不出海，漁獲經濟損失約新台幣5000萬元。

中共解放軍中午起於台灣周邊6海域進行軍事演訓行動，其中範圍包含台灣東北方海域。

蘇澳區漁會總幹事陳春生告訴中央社記者，中共在台灣東北方軍演的海域目前正是漁民捕撈透抽、竹筴魚與鯖魚產期，但受中共軍演影響，蘇澳地區約有200艘漁船暫時3天不出海，漁獲經濟損失約5000萬元。漁民們只能苦中作樂當颱風假。

他說，蘭陽漁業電台近日每2個小時會播放1次演習訊息，提醒還在附近海域作業的漁船注意。

宜蘭縣漁民權益協會理事長吳逢春說，他的漁船1天要聘請5名外勞，如今無法出海作業，1天的人事花費就要損失6000元，不知找誰討回。（編輯：張銘坤）1110804

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