登奇萊東稜行經鐵線斷崖領隊跌傷 空勤吊掛救援

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3人組成的登山隊攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，行經磐石山附近的鐵線斷崖時，領隊蔣姓男子不慎跌傷，7日上午天候狀況許可，空勤直升機前往救援，將患者、隨行山友共3人吊掛成功。（空勤第一大隊第三隊提供）中央社記者李先鳳傳真 111年8月7日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）3人組成的登山隊攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，行經磐石山附近的鐵線斷崖時，領隊蔣男不慎跌傷，花蓮縣消防局獲報後，申請空勤直升機救援，今天上午吊掛成功，送醫治療。

花蓮縣消防局指出，昨天下午接獲報案指稱，2女1男組成的登山隊，申請攀登太魯閣國家公園奇萊東稜，5日從奇萊山登山口出發，預計9日從研海林道至岳王亭下山。

一行人在行經海拔3100多公尺的磐石山附近的鐵線斷崖時，49歲的蔣姓領隊不慎跌傷，導致左肩脫臼變形，疼痛麻木。

由於鐵線斷崖一帶都是陡峭的山壁，路徑需要攀繩而過，為爭取救援時間，花蓮縣消防局申請空勤黑鷹直升機，但因山區天候不佳無法起飛，3名山友在原地紮營等待救援。

今天上午天候狀況許可，空勤直升機前往救援，將患者、隨行山友共3人吊掛成功，飛回花蓮德興球場，將患者轉交消防局救護車後送醫治療。（編輯：黃世雅）1110807