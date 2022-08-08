高雄神農市集鐵架倒塌 壓傷晨運男臉部送加護病房

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄8日電）高雄市農業局舉辦「神農市集」活動，展售高雄農特產品，昨天舉行啟用典禮，今天突發生鐵架壓傷人意外，53歲林姓男子晨運時遭倒塌鐵架壓傷臉部，送加護病房救治中。

轄區警方表示，鼓山分局龍華派出所今天清晨5時40分獲報，53歲林男被神農市集內鐵架倒塌壓傷頭部，詢問在場民眾表示，林男是在現場運動，無人目擊現場鐵架如何倒塌，現場也無監視器，事故原因待進一步釐清中。

據了解，壓傷林男的是廠商留下的鋁合金鐵架，重約50~60公斤，疑似沒有鎖螺絲固定在地面上，不明原因倒塌後，當場打中林男臉部。

警方表示，林男因臉部鼻樑骨折流血，無法陳述鐵架倒塌原因，在救護人員現場簡單救治後，隨即送高醫急救，目前在加護病房觀察中。

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高雄市政府農業局回應表示，今天清晨神農市集活動現場有桁架倒塌壓傷民眾，目前傷者仍在高醫住院治療，農業局人員已赴醫院探視傷者並向家屬表達慰問關心之意，會全力協助醫療事宜，也將釐清責任歸屬並協助傷者後續賠償事宜。

農業局在鼓山區神農路舉辦「神農市集」，展售高雄優質農特產品，已邁入第8年，為提供更優質展售場域，農業局擇定有上百公頃腹地及捷運站的凹子底公園廣場用地，建置嶄新的「神農市集」，昨天舉行啟用典禮。（編輯：陳仁華）1110808