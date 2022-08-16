行善團總幹事不滿遭解聘 持刀砍顧問判3年定讞

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（中央社記者蕭博文台北16日電）嘉邑行善團王姓前總幹事不滿遭解聘，懷疑邱姓顧問在背後策動，於辦公室內持菜刀朝邱男頭部揮砍，所幸未危及生命。二審依殺人未遂罪判王男3年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，王姓男子於民國102至108年間擔任嘉義市嘉邑行善團總幹事，與時任邱姓顧問、理事長理念不合，於108年9月間經理監事會議決議解聘。

王姓男子認為解聘案是邱姓顧問在背後策動，因而懷恨在心，於108年10月9日下午，持菜刀朝坐在辦公室內的邱男頭部、頸部揮砍，還稱「看你這樣還會不會作怪」、「給你死、給你死」；王男犯後報警自首，邱男送醫急救後倖免於難。

一審嘉義地方法院依殺人未遂罪，判處王男有期徒刑2年；案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理，王男否認有殺人故意，辯稱拿菜刀只是要嚇唬邱男，因對方搶菜刀才不小心造成對方受傷，僅承認過失傷害。

二審認為，王男對邱男懷恨在心，有行凶動機；此外，王男揮刀造成邱男手臂肌肉斷裂並深及見骨，頭骨也有缺損，顯見下手力道之重，若非邱男伸手阻擋，即可能因王男猛烈攻擊導致頭部受傷甚至危及生命，因此認定王男有殺人犯意。

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二審考量，王男並未坦白認罪，也未積極尋求被害人諒解，即使符合自首減刑規定，量刑仍不宜過輕，另審酌王男犯行危害社會治安，惡性不小，也造成被害人難以抹滅的陰影，改判有期徒刑3年。

王男不服二審判決提起上訴，仍辯稱無殺人犯意；最高法院認為，二審已詳細說明認定犯罪所採的證據以及理由，並無違法之處，日前駁回王男上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110816