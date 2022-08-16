高雄長庚候診區現暴力 男疑不滿講電話太吵毆打2女

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄長庚醫院昨天發生暴力事件，蔡姓婦人在媳婦陪同下講電話時，一旁鄭姓男子疑不滿太大聲出拳毆打，造成頭部、臉部紅腫受傷，2人已提告傷害，警方做完筆錄後移送橋檢偵辦。

謝姓網友在臉書貼出一段影片希望網友協助肉搜，謝男指出，妻子平白無故在高雄長庚紀念醫院胸腔內科門診等候區被打，且對方就連77歲老人家也不放過，還自稱有憂鬱症不怕警察，但警衛帶走動手男子後，連筆錄都還沒做就放人。

高雄市政府警察局仁武分局今天上午發布訊息指出，大華派出所昨天上午近11時接獲報案，但員警到場時雙方皆已離開現場，動手的39歲鄭男則由警衛人員送至警衛室警戒及安撫情緒，蔡姓被害人自行前往急診室驗傷。

警方初步調查，蔡婦和媳婦在候診時，鄭男疑因不滿講電話太大聲和對話內容，突然上前推擠。蔡婦見狀大喊「你這個人莫名其妙」，卻惹得對方情緒更加激動，數度揮拳毆打這對婆媳，一旁護理師上前安撫勸架。

仁武警分局表示，蔡婦已前往警局對鄭男提出傷害告訴，警方受理後傳喚到案製作筆錄，全案依傷害罪移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：張雅淨）1110816